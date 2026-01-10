Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Валенсия
0
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
2.08
X
2.65
П2
5.63
Футбол. Италия
перерыв
Аталанта
1
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.50
П2
23.00
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
3
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Кельн
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Бетис
1
П1
X
П2

«Юве» интересны Мазрауи из «МЮ» и Боэ из «Баварии». Даниэля Мальдини, Карраско, Гудмундссона и Дамсгора рассматривают как альтернативу Кьезе

Стали известны трансферные цели «Ювентуса».

Источник: Спортс"

По информации La Gazzetta dello Sport, туринский клуб планировал укрепить центр полузащиты, но в последние дни приоритеты изменились в связи с тем, что Мануэль Локателли и Кефрен Тюрам набрали хорошую форму. Генеральный директор Дамьен Комолли и спортивный директор Марко Оттолини после детальных бесед с главным тренером Лучано Спаллетти решили сосредоточиться на поиске вингера и правого защитника.

Ранее стало известно, что «бьянконери» хотят арендовать у «Ливерпуля» Федерико Кьезу, но англичане готовы отпустить игрока только на правах полноценного трансфера. В качестве альтернативных вариантов итальянцы рассматривают кандидатуры Кевина Шаде и Миккеля Дамсгора («Брентфорд»), Симона Аденгра («Сандерленд»), Даниэля Мальдини («Аталанта»), Альберта Гудмундссона («Фиорентина») и Янника Феррейры Карраско («Аль-Шабаб»).

Что касается трансфера для укрепления правого фланга обороны, то «Ювентус» рассматривает возможность подписания Нуссаира Мазрауи из «Манчестер Юнайтед» — туринцы следили за ним в конце августа, и в последнее время их интерес к игроку усилился. Также обсуждается кандидатура Саши Боэ из «Баварии».