«Юве» интересны Мазрауи из «МЮ» и Боэ из «Баварии». Даниэля Мальдини, Карраско, Гудмундссона и Дамсгора рассматривают как альтернативу Кьезе

По информации La Gazzetta dello Sport, туринский клуб планировал укрепить центр полузащиты, но в последние дни приоритеты изменились в связи с тем, что Мануэль Локателли и Кефрен Тюрам набрали хорошую форму. Генеральный директор Дамьен Комолли и спортивный директор Марко Оттолини после детальных бесед с главным тренером Лучано Спаллетти решили сосредоточиться на поиске вингера и правого защитника.