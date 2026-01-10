Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Валенсия
0
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
2.08
X
2.80
П2
5.12
Футбол. Италия
перерыв
Аталанта
1
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
1.21
X
5.63
П2
23.00
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
3
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Кельн
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Бетис
1
П1
X
П2

Гасилин об уходе Жерсона: «Он не изъявлял желания играть за лучший клуб страны. “Зенит” отбил вложения, все стороны извлекли только плюсы»

Алексей Гасилин поделился мнением о трансфере Жерсона из «Зенита» в «Крузейро» за 27+3 млн евро.

Бразилец перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года за 25 млн евро.

«По факту, “Зенит” отбил средства, вложенные в Жерсона летом. Мы понимали, что переходит хороший, качественный футболист. Человек, который играет в сборной Бразилии, человек, который неплохо выступал на Клубном чемпионате мира. Вопрос только в том, что он не захотел играть.

Насколько я знаю, саудиты предлагали ему более крупный контракт, и знаю, что внутри клуба Жерсон не изъявлял какого-то желания играть за лучший клуб страны. Когда футболист не заинтересован, хотя он должен быть профессионалом… Мы знаем темперамент бразильцев. Есть такие, как Жерсон.

Поэтому выполнили волю игрока вернуться в Бразилию, к тренеру, с которым он работал в сборной Бразилии. И «Зенит» отбил свои финансовые вложения. Все стороны извлекли из этого только плюсы«, — сказал экс-форвард “Зенита”.