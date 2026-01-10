Гасилин об уходе Жерсона: «Он не изъявлял желания играть за лучший клуб страны. “Зенит” отбил вложения, все стороны извлекли только плюсы»

«По факту, “Зенит” отбил средства, вложенные в Жерсона летом. Мы понимали, что переходит хороший, качественный футболист. Человек, который играет в сборной Бразилии, человек, который неплохо выступал на Клубном чемпионате мира. Вопрос только в том, что он не захотел играть.