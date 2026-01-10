«Лечче» подписал Садика Фофана из ГАК и Гандельмана из «Гента»

22-летний полузащитник 2003 года в понедельник пройдет медосмотр.
Итальянский клуб также приобрел Омри Гандельмана из клуба «Гента». 25-летний полузащитник подписал контракт до 2029 года с опцией продления еще на один сезон.
Пресс-служба «Лечче» сообщила о переходе Садика Фофана из австрийского клуба ГАК.
