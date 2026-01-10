Ричмонд
Футбол. Испания
перерыв
Валенсия
0
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
2.41
X
2.50
П2
4.81
Футбол. Италия
2-й тайм
Аталанта
1
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.80
П2
23.00
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
3
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Кельн
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Бетис
1
П1
X
П2

«Лечче» подписал Садика Фофана из ГАК и Гандельмана из «Гента»

Пресс-служба «Лечче» сообщила о переходе Садика Фофана из австрийского клуба ГАК.

Источник: Спортс"

22-летний полузащитник 2003 года в понедельник пройдет медосмотр.

Итальянский клуб также приобрел Омри Гандельмана из клуба «Гента». 25-летний полузащитник подписал контракт до 2029 года с опцией продления еще на один сезон.