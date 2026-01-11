Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Лечче
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.01
П2
2.94
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.40
П2
5.20
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Милан
Все коэффициенты
П1
3.86
X
3.54
П2
2.13
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.81
П2
4.15
Футбол. Испания
18:15
Леванте
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.36
П2
2.37
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.14
X
12.00
П2
22.00
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.44
X
3.07
П2
2.45
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.65
П2
5.40
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Торино
0
П1
X
П2

Сын Златана Ибрагимовича переходит из «Милана» в «Аякс»

Максимилиан Ибрагимович, сын шведской легенды футбола Златана Ибрагимович, в ближайшее время сменит клубную прописку.

Источник: Reuters

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Ибрагимович-младший перейдет из итальянского «Милана» в нидерландский «Аякс» на правах аренды с правом выкупа в конце сезона.

Любопытно, что Златан по ходу карьеры также выступал и за «Милан», и за «Аякс».

В нынешнем сезоне 19-летний Максимилиан Ибрагимович провел за вторую команду «Милана» 17 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает юного вингера в 300 тысяч евро.

Узнать больше по теме
Биография Златана Ибрагимовича: карьера и личная жизнь футболиста
Златан Ибрагимович — особенный в перечне выдаюшихся звезд футбола. Его уровень всегда был очевидно высоким, но очевидно не легендарным. С годами швед поменял все. И сегодня это один из лучших нападающих за всю историю. Биография Златана Ибрагимовича наполнена кучей клубов. И везде он стремился быть номером один.
Читать дальше