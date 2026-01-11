Сын Златана Ибрагимовича переходит из «Милана» в «Аякс»

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Ибрагимович-младший перейдет из итальянского «Милана» в нидерландский «Аякс» на правах аренды с правом выкупа в конце сезона.
Любопытно, что Златан по ходу карьеры также выступал и за «Милан», и за «Аякс».
В нынешнем сезоне 19-летний Максимилиан Ибрагимович провел за вторую команду «Милана» 17 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает юного вингера в 300 тысяч евро.
