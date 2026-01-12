Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Интер
2
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.30
П2
50.00
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Парма
2
П1
X
П2

«Барселона» в 16-й раз выиграла Суперкубок Испании. У «Реала» 13 побед

«Барселона» увеличила отрыв от «Реала» по числу побед в Суперкубке Испании.

Источник: Спортс"

Команда Ханси Флика выиграла класико в решающем матче турнира со счетом 3:2 и защитила звание победителя турнира.

Всего у «блауграны» 16 трофеев — больше всех в стране. «Реал» выигрывал Суперкубок 13 раз, у «Атлетика» и «Депортиво» по 3 кубка.