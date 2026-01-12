Ричмонд
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Парма
2
П1
X
П2

Алонсо о 2:3 с «Барсой»: «Больно в любом случае, “Реал” был близок, чтобы сравнять в конце. Мы неплохо контролировали игру, им немного повезло с третьим голом»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о поражении от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании (2:3).

Источник: Спортс"

«Больно в любом случае. Матч получился равным, очень напряженным, зрелищным. Остается ощущение, что у нас были два абсолютно явных момента в концовке — мы были близки к тому, чтобы сравнять счет, но в итоге поздравляем “Барселону”.

О концовке первого тайма.

"В последние 15 минут произошло много всего. Мы неплохо контролировали игру — без мяча, но при этом у нас были два самых опасных момента. Мы пропустили первый гол, однако команда показала характер: мы ушли на перерыв при счете 2:2.

Во втором тайме игра была плотной, равной — им немного повезло с тем самым голом, а мы пытались отыграться, но не получилось", — сказал Алонсо в эфире Movistar.