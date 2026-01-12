Алонсо о 2:3 с «Барсой»: «Больно в любом случае, “Реал” был близок, чтобы сравнять в конце. Мы неплохо контролировали игру, им немного повезло с третьим голом»

«Больно в любом случае. Матч получился равным, очень напряженным, зрелищным. Остается ощущение, что у нас были два абсолютно явных момента в концовке — мы были близки к тому, чтобы сравнять счет, но в итоге поздравляем “Барселону”.
О концовке первого тайма.
"В последние 15 минут произошло много всего. Мы неплохо контролировали игру — без мяча, но при этом у нас были два самых опасных момента. Мы пропустили первый гол, однако команда показала характер: мы ушли на перерыв при счете 2:2.
Во втором тайме игра была плотной, равной — им немного повезло с тем самым голом, а мы пытались отыграться, но не получилось", — сказал Алонсо в эфире Movistar.