«Барселона» выиграла класико в 105-й раз. У «Реала» 106 побед

Команда Ханси Флика обыграла мадридцев в финале Суперкубка Испании — 3:2.
Каталонцы одержали 105-ю победу в этом противостоянии. «Реал» выиграл 106 матчей, еще 52 раза была ничья. «Блауграна» забила 439 голов и пропустила 444.
«Барселону» и «Реал» разделяет всего одна победа в класико.
