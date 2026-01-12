Ричмонд
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Парма
2
П1
X
П2

«Барселона» выиграла класико в 105-й раз. У «Реала» 106 побед

«Барселону» и «Реал» разделяет всего одна победа в класико.

Команда Ханси Флика обыграла мадридцев в финале Суперкубка Испании — 3:2.

Каталонцы одержали 105-ю победу в этом противостоянии. «Реал» выиграл 106 матчей, еще 52 раза была ничья. «Блауграна» забила 439 голов и пропустила 444.