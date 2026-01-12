«Аль-Наср» отстал от «Аль-Хилаля» на 7 очков после поражения. Команда Роналду не побеждает четыре матча

Команда тренера Симоне Индзаги обыграла команду, за которую выступает Криштиану Роналду, (3:1) в 15-м туре чемпионата. Теперь «Аль-Хилаль» занимает первую строчку в таблице с 38 баллами, «Аль-Наср» идет вторым с 31 очком.
Это четвертый матч «Аль-Насра» без побед подряд. Ранее он потерпел поражение от «Аль-Кадисии» (1:2), уступил «Аль-Ахли» (2:3), а в последней встрече 2025 года сыграл вничью с «Аль-Иттифаком» (2:2).
Клуба из Эр-Рияда уже сравнялся с «Аль-Таавуном» (31 очко при игре в запасе). Если «Аль-Ахли» (28) победит «Аль-Таавун» в ближайшем матче, он тоже может набрать 31 очко.