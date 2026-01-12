Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.33
П2
11.75
Футбол. Испания
23:00
Севилья
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.80
Футбол. Германия
13.01
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.99
П2
4.07
Футбол. Германия
13.01
Боруссия Д
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
13.01
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.70
П2
2.05
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Кальяри
0
П1
X
П2

«Аль-Наср» отстал от «Аль-Хилаля» на 7 очков после поражения. Команда Роналду не побеждает четыре матча

«Аль-Хилаль» оторвался от «Аль-Насра» на 7 очков в лиге Саудовской Аравии.

Источник: Спортс"

Команда тренера Симоне Индзаги обыграла команду, за которую выступает Криштиану Роналду, (3:1) в 15-м туре чемпионата. Теперь «Аль-Хилаль» занимает первую строчку в таблице с 38 баллами, «Аль-Наср» идет вторым с 31 очком.

Это четвертый матч «Аль-Насра» без побед подряд. Ранее он потерпел поражение от «Аль-Кадисии» (1:2), уступил «Аль-Ахли» (2:3), а в последней встрече 2025 года сыграл вничью с «Аль-Иттифаком» (2:2).

Клуба из Эр-Рияда уже сравнялся с «Аль-Таавуном» (31 очко при игре в запасе). Если «Аль-Ахли» (28) победит «Аль-Таавун» в ближайшем матче, он тоже может набрать 31 очко.