Гюлер — Алонсо: «Ваша вера сделала меня лучшим игроком, вы помогли мне выйти на более высокий уровень. Ваше влияние навсегда останется со мной ?»

Контракт главного тренера мадридской команды был расторгнут 12 января по соглашению сторон.
"Господин Хаби Алонсо, спасибо вам за веру и доверие ко мне с первого дня.
Каждый разговор, каждая деталь, каждое требование помогли сформировать мою игру и вывести меня на более высокий уровень. Я искренне благодарен за все, что вы сделали для меня. Ваша вера в меня сделала меня лучшим игроком.
Желаю вам и вашему штабу всяческих успехов в будущем. Ваше влияние навсегда останется со мной ?", — написал Гюлер в инстаграме, опубликовав фото с Алонсо.
Мбаппе — Алонсо: «Я запомню вас как тренера, у которого были четкие идеи и который многое знает о футболе. Учиться у вас было приятно, спасибо, что доверяли мне с первого дня».