Песьяков о Карпине в топ-клубе: «Шанс точно будет. В нашем футболе сложно что-то прогнозировать. Топ-команды не дают особого времени на то, чтобы добиться результата»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо» по ходу нынешнего сезона.

Источник: Спортс"

— Есть понимание, почему в прошлом году Валерию Карпину не удалось добиться успеха с «Динамо»?

— Нет, конечно. Надо внутри находиться, видеть тренировочный процесс, околофутбольные моменты. У кого-то футбольный, скажем так, момент.

Я не думаю, что Валерий Георгиевич ушел только из-за футбольных моментов. Да, результат, прямо скажем, плохой. Но не думаю, что только в нем вся суть ухода.

— У Карпина еще будет шанс поработать в топ-клубе? Он им воспользуется?

— Думаю, шанс точно будет. А воспользуется он этим или нет, никто не знает.

В нашем футболе достаточно сложно что-то прогнозировать. Как мы знаем, топ-клубы не дают особого времени на то, чтобы добиться результата. В них тренеры меняются часто, — сказал Сергей Песьяков.

