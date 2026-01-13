Геннадий Орлов: «Дивеев — лучший российский центральный защитник. Он точно усилит “Зенит”. Если будет забивать 4−5 голов за сезон, то принесет немалую пользу»

«На мой взгляд, Дивеев точно усилит команду Семака. Против “Зенита” многие команды играют низким блоком. В таких матчах на помощь нередко приходят стандарты.
А вы же видели, как хорош Игорь при угловых. Если он за сезон будет забивать 4−5 голов, то, конечно, принесет Питеру немалую пользу.
На сегодняшний день считаю его лучшим российским центральным защитником. Даже не знаю, кого поставить на второе место…
Раз сам Дивеев хочет играть за команду Сергея Семака, я это приветствую", — сказал Геннадий Орлов.
Обмен Дивеева на Гонду не приблизит ЦСКА к чемпионству.
Что еще не так с обменом Дивеева на Гонду?