Геннадий Орлов: «Дивеев — лучший российский центральный защитник. Он точно усилит “Зенит”. Если будет забивать 4−5 голов за сезон, то принесет немалую пользу»

Комментатор Геннадий Орлов назвал Игоря Дивеева, перешедшего из ЦСКА в «Зенит», лучшим российским центральным защитником.

Источник: Спортс"

«На мой взгляд, Дивеев точно усилит команду Семака. Против “Зенита” многие команды играют низким блоком. В таких матчах на помощь нередко приходят стандарты.

А вы же видели, как хорош Игорь при угловых. Если он за сезон будет забивать 4−5 голов, то, конечно, принесет Питеру немалую пользу.

На сегодняшний день считаю его лучшим российским центральным защитником. Даже не знаю, кого поставить на второе место…

Раз сам Дивеев хочет играть за команду Сергея Семака, я это приветствую", — сказал Геннадий Орлов.

Обмен Дивеева на Гонду не приблизит ЦСКА к чемпионству.

Что еще не так с обменом Дивеева на Гонду?