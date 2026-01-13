Карседо прибыл в Россию: «Когда “Спартак” приглашает, ты не можешь не приехать. Это огромный клуб, который ставит высокие задачи. Важный вызов, постараемся улучшить игру»

5 января красно-белые официально объявили о назначении Карседо на пост главного тренера. Сегодня 52-летний испанский специалист прибыл в Россию.
Ранее он уже имел опыт работы в «Спартаке» — в 2012 году входил в тренерский штаб Унаи Эмери.
«Когда такой клуб, как “Спартак”, приглашает, то ты не можешь не приехать. Важный вызов, у команды хорошие футболистов, мы постараемся улучшить игру.
Это большая честь и вызов. Спасибо всем в клубе, мы ждем сборов, чтобы познакомиться с игроками. У меня остались хорошие воспоминания от прошлого пребывания в Москве и «Спартаке».
Я знаю, что это огромный клуб, который ставит высокие задачи. Хорошая возможность для нас всех", — сказал Карседо.