«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Ньюкаслом» в первом матче ½ финала Кубка английской лиги.

Источник: Спортс"

Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Игра состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Ответная игра пройдет 4 февраля.

Статистика Кубка английской лиги.