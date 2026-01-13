«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало — в 23:00 по московскому времени.
«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Ньюкаслом» в первом матче ½ финала Кубка английской лиги.
Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало — в 23:00 по московскому времени.
Игра состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Ответная игра пройдет 4 февраля.
Статистика Кубка английской лиги.