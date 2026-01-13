Ричмонд
«Оренбург» подписал защитника Паласиоса из «Индепендьенте Медельин». Он стал первым колумбийцем в истории клуба

«Оренбург» официально объявил о переходе в клуб защитника Джона Паласиоса из «Индепендьенте Медельин».

Как сообщал инсайдер Иван Карпов, стоимость трансфера составила 600 тысяч долларов, а контракт подписан до 2029 года.

"Наш клуб пополнил 26-летний центральный защитник из Колумбии.

Всю карьеру Джон выступал на родине за местные клубы: «Леонес Итагуи», «Америка де Кали», «Депортиво Перейра», «Интер де Богота» и «Индепендьенте Медельин».

Приветствуем и желаем удачи первому колумбийцу в истории «Оренбурга», — говорится в сообщении клуба.

«Оренбург» ушел на зимнюю паузу на 15-м месте в Мир РПЛ — 12 очков в 18 играх.

Фото: сайт «Оренбурга».