«Оренбург» подписал защитника Паласиоса из «Индепендьенте Медельин». Он стал первым колумбийцем в истории клуба

Как сообщал инсайдер Иван Карпов, стоимость трансфера составила 600 тысяч долларов, а контракт подписан до 2029 года.
"Наш клуб пополнил 26-летний центральный защитник из Колумбии.
Всю карьеру Джон выступал на родине за местные клубы: «Леонес Итагуи», «Америка де Кали», «Депортиво Перейра», «Интер де Богота» и «Индепендьенте Медельин».
Приветствуем и желаем удачи первому колумбийцу в истории «Оренбурга», — говорится в сообщении клуба.
«Оренбург» ушел на зимнюю паузу на 15-м месте в Мир РПЛ — 12 очков в 18 играх.
Фото: сайт «Оренбурга».