Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.15
П2
4.40
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.65
П2
2.01
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.75
П2
4.90
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
5
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Сельта
1
П1
X
П2

Дзюба про Карседо в «Спартаке»: «Странно и удивительно. “Пафос”, Кипр — я не думаю, что это прямо показатель. Клуб любит принимать неоднозначные решения»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал назначение Хуана Карлоса Карседо главным тренером «Спартака».

Источник: Спортс"

— Хотел спросить, помнишь ли ты его в «Спартаке»?

— Конечно помню. Он был помощником Унаи Эмери.

— Как он тебе в принципе сейчас, вот в «Пафосе» был.

— Удивительно, «Пафос». Я не думаю, что это прямо показатель, если честно. Мы много видели игроков или кто-то приезжает с Кипра — не думаю, что это прямо показатель.

Но удивительно, я знал, что он начал свою карьеру, видел его и удивился, что его «Спартак» позвал. Но «Спартак» любит какие-то решения такие неоднозначные, но время покажет.

— Удивился, потому что он без каких-то громких достижений пришел в «Спартак»?

— Я вообще не до конца понимаю, кто вообще в «Спартаке» принимает какие-то решения. Станковича взяли из-за имени, хотя понятно, что не было опыта. У Карседо нет имени, ничего, но вроде бы есть какая-то тренерская база, он работал с тем же Эмери с большими футболистами в больших клубах — наверное, на этом основывались. Но я не знаю, кто принимает решение, кого берут, что и чего. Поэтому странно все.

— Какие у тебя были взаимоотношения с Карседо в «Спартаке»?

— Никаких. Он был помощником, поэтому особо никак не взаимодействовали, — сказал Дзюба.