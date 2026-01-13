Дзюба про Карседо в «Спартаке»: «Странно и удивительно. “Пафос”, Кипр — я не думаю, что это прямо показатель. Клуб любит принимать неоднозначные решения»

— Хотел спросить, помнишь ли ты его в «Спартаке»?
— Конечно помню. Он был помощником Унаи Эмери.
— Как он тебе в принципе сейчас, вот в «Пафосе» был.
— Удивительно, «Пафос». Я не думаю, что это прямо показатель, если честно. Мы много видели игроков или кто-то приезжает с Кипра — не думаю, что это прямо показатель.
Но удивительно, я знал, что он начал свою карьеру, видел его и удивился, что его «Спартак» позвал. Но «Спартак» любит какие-то решения такие неоднозначные, но время покажет.
— Удивился, потому что он без каких-то громких достижений пришел в «Спартак»?
— Я вообще не до конца понимаю, кто вообще в «Спартаке» принимает какие-то решения. Станковича взяли из-за имени, хотя понятно, что не было опыта. У Карседо нет имени, ничего, но вроде бы есть какая-то тренерская база, он работал с тем же Эмери с большими футболистами в больших клубах — наверное, на этом основывались. Но я не знаю, кто принимает решение, кого берут, что и чего. Поэтому странно все.
— Какие у тебя были взаимоотношения с Карседо в «Спартаке»?
— Никаких. Он был помощником, поэтому особо никак не взаимодействовали, — сказал Дзюба.