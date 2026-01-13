Дзюба про Карседо в «Спартаке»: «Странно и удивительно. “Пафос”, Кипр — я не думаю, что это прямо показатель. Клуб любит принимать неоднозначные решения»

— Я вообще не до конца понимаю, кто вообще в «Спартаке» принимает какие-то решения. Станковича взяли из-за имени, хотя понятно, что не было опыта. У Карседо нет имени, ничего, но вроде бы есть какая-то тренерская база, он работал с тем же Эмери с большими футболистами в больших клубах — наверное, на этом основывались. Но я не знаю, кто принимает решение, кого берут, что и чего. Поэтому странно все.