Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.15
П2
4.40
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.65
П2
2.01
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.70
П2
4.90
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
5
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Сельта
1
П1
X
П2

Дзюба про гол, который могут переписать на Кержакова: «Засчитают — вообще без проблем, от меня это не зависит. Аршавин кричит, что это его гол — мне кажется, это действительно так»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба оценил ситуацию с авторством гола в ворота сборной Германии.

Источник: Спортс"

Ранее ФИФА подтвердила, что Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной — у них с Кержаковым будет по 31 голу.

"Я к этому спокойно отношусь. Как мне объяснили, это должна сделать Федерация футбола Германии. Поэтому официально ничего не было.

Аршавин кричит, как я понял, что это его гол. Мне кажется, что это действительно его гол. Вопрос в другом. Засчитают — вообще без проблем. От меня это не зависит. Я свое дело сделал.

Быстров тоже забил (в матче против сборной Эстонии — Спортс«“), и так же непонятно [кто автор гола]. Запишут — значит, запишут”, — сказал Дзюба.

