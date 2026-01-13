Ричмонд
Хабиб — об уходе Алонсо из «Реала»: «Уверен, что Хаби входит в топ-3 тренеров современности. Если эта команда не сработалась с ним, то нужно менять игроков, а не тренера»

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал уход Хаби Алонсо из мадридского «Реала».

"Приходишь ты в зал или на поле — разницы нет. Бойцы это или футболисты — рулит главный тренер. Но если у тебя в команде царит такая аура, что не все выполняют требования, то вам точно не по пути. Считаю, что Алонсо входит в тройку лучших тренеров современности. Если эта команда не сработалась с ним, то нужно менять игроков, а не тренера.

Я просто уверен, что ни один тренер не справится с таким составом «Реала». Надо избавляться от капризных игроков", — написал Хабиб в соцсетях.

Контракт Алонсо и «Реала» был расторгнут в понедельник по соглашению сторон.

Хабиб встретился с Пирло, Тотти, Вьери, Снейдером, Трезеге, Давидсом: «Вчера с легендарным составом?».

Хабиб о фото с игроками «Ман Сити»: «Сказал им, что не впустил бы в зал в этих розовых рубашках. Они посмеялись, не догоняя, что это не шутка».