Руководство «МЮ» единогласно решило назначить Кэррика по итогам интервью. Тренера считают лидером, способным к сотрудничеству (Бен Джейкобс)

Боссы «Манчестер Юнайтед» единогласно выбрали Майкла Кэррика временным главным тренером по итогам интервью.

Источник: Спортс"

Сегодня «МЮ» объявил о назначении Кэррика до конца сезона.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, руководство клуба считает, что во время собеседования Кэррик продемонстрировал лидерские качества, готовность сотрудничать и хорошее знание текущего состава команды. «МЮ» также провел собеседования с Оле-Гуннаром Сульшером и Рудом ван Нистелроем.

Процессом найма нового тренера руководил футбольный директор «МЮ» Джейсон Уилкокс. Кроме того, Уилкокс и Кэррик поспособствовали вхождению в тренерский штаб Стива Холланда и Джонатана Вудгейта.

Отмечается, что в «МЮ» верят, что выход в Лигу чемпионов по итогам сезона все еще возможен. После 21 тура АПЛ "манкунианцы занимают 7-е место в таблице, набрав 31 очко.