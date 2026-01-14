Сын экс-хавбека «Боруссии» Райнхардта получил условный срок за создание фэйковых профилей девушек, чтобы вместе с сообщниками заманивать мужчин, избивать их и грабить. Они также выдавали себя за девственниц

Как передает Bild, вместе с четырьмя сообщниками Ник Райнхардт создавал фейковые профили на сайтах для знакомств, выдавая себя за девушек, в том числе девственниц, чтобы таким образом заманивать мужчин. Затем они в разном составе нападали на жертв, избивали их, грабили и снимали свои все на видео.
Утверждается, что в результате одного из нападений сообщник Райнхардта разбил мужчине череп молотком. Жизнь пострадавшего удалось спасти благодаря экстренной операции. За покушение на убийство сообщник был осужден на четыре года тюрьмы.
«Я хочу извиниться перед всеми. Я причинил очень много вреда. Но с тех пор, как я начал работать, я больше не совершал преступлений. Прежде всего я понял, сколько страданий причинил своей семье», — сказал Ник Райнхардт в суде.
Кнут Райнхардт прокомментировал обвинения в адрес сына.
«Это сильно нас ударило. Я не считаю себя плохим отцом. Мой сын ни в чем не нуждался, но как отец ты просто ничего не можешь с этим сделать», — сказал Райндхарт.