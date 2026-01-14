Ричмонд
Артем Дзюба: «Кержакова уважаю, хочется быть лучшим бомбардиром сборной — я не против. Сейчас еще всплывет какой-то гол в 86-м или 88-м. Не занимался бы такими делами»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о заочной борьбе с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым за звание лучшего бомбардира в истории сборной России.

Источник: Спортс"

Ранее ФИФА подтвердила, что Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной — у них с Кержаковым будет по 31 голу.

"Думаю, всплывет еще какой-то гол в 88-м году или в 86-м. Сейчас еще кто-нибудь обнаружится. Честно говоря, я не знаю. Не занимался бы такими делами.

Кержа я очень уважаю! Если Сане хочется быть лучшим бомбардиром сборной — я не против", — сказал Дзюба.

Я пересмотрел все 233 (или 234?) гола Кержакова и вот что понял.

