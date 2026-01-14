Ричмонд
Корнеев об отставке Рахимова из «Рубина»: «Что он сделал не так? Здесь точно нефутбольная история. Как можно за Артигу еще и платить деньги?»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался об увольнении Рашида Рахимова из «Рубина».

Источник: Спортс"

"Какое‑то просто безумие. Такое бывает, когда случается полный блэкаут. Я вообще не понимаю происходящего. Тем более не понимаю, когда читаю, кто приходит. Франк Артига — хороший знакомый.

Мы уже видим, как пострадал бюджет Татарстана. Как можно за такого тренера еще и платить деньги? Правда это или нет, но говорят, что уже заплатили 700 тысяч. Я вообще не понимаю — за какие заслуги?

Меня поражает другое — какова была причина увольнения Рахимова? Что он сделал не так? Может, были какие‑то другие договоренности, что‑то пообещали руководству Татарстана. Здесь точно нефутбольная история.

Если посмотреть на бюджет «Рубина» и его место в таблице, это точно нельзя назвать провалом. Говорить, что с таким составом «Рубин» должен был залетать в тройку, — еще большее безумие. Это решение уже с первого взгляда выглядит провальным", — сказал Корнеев.