Большинство игроков «Реала» поддерживали Алонсо и были готовы принять его идеи, которые отвергали ранее. Тренер пытался наладить отношения с командой и смягчил некоторые правила (ESPN)

После побед над «Алавесом», «Талаверой» и «Севильей» большая часть команды поддержала Алонсо — игроки были готовы принять некоторые особенности его стиля руководства, которыми были недовольны изначально, в частности, акцент на видеоанализе. Однако в то же время в команде признавали, что в «Реале» результаты, подобные тем, что команда показывала в ноябре и декабре, как правило, приводят к увольнению тренера.