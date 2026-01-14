Бернарду об отмене гола «Сити»: «Это раздражает, в прошлом матче с “Ньюкаслом” многие решения тоже были не в нашу пользу. Несмотря на победу, есть чувство разочарования»

Во втором тайме главный арбитр матча Крис Кавана после просмотра видеоповтора отменил гол вингера «Сити» Антуана Семеньо, посчитав, что Эрлинг Холанд мешал игроку «Ньюкасла», находясь в положении «вне игры». Арбитры изучали повтор эпизода в течение 6 минут.
«Мы довольны, но это всего лишь первый матч — впереди ответная игра дома. Очень хороший результат. Счет должен был быть 3:0, но сейчас мы к такому уже, в принципе, привыкли».
О решении ВАР.
"Даже не знаю, что сказать — не хочу говорить слишком много, потому что мы понимаем, как все это работает. Я видел момент, по-моему, там было на тонкого, но что есть, то есть. Это невероятно раздражает, потому что в прошлый раз, когда мы сюда приезжали, многие решения тоже были не в нашу пользу.
Даже несмотря на победу, если честно, это оставляет чувство разочарования", — сказал Бернарду в интервью ITV Sport.