Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
13.01
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.05
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.00
П2
10.00
Футбол. Германия
20:30
Вольфсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.82
П2
4.13
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Бернарду об отмене гола «Сити»: «Это раздражает, в прошлом матче с “Ньюкаслом” многие решения тоже были не в нашу пользу. Несмотря на победу, есть чувство разочарования»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о судействе в полуфинале Кубка английской лиги против «Ньюкасла» (2:0).

Источник: Спортс"

Во втором тайме главный арбитр матча Крис Кавана после просмотра видеоповтора отменил гол вингера «Сити» Антуана Семеньо, посчитав, что Эрлинг Холанд мешал игроку «Ньюкасла», находясь в положении «вне игры». Арбитры изучали повтор эпизода в течение 6 минут.

«Мы довольны, но это всего лишь первый матч — впереди ответная игра дома. Очень хороший результат. Счет должен был быть 3:0, но сейчас мы к такому уже, в принципе, привыкли».

О решении ВАР.

"Даже не знаю, что сказать — не хочу говорить слишком много, потому что мы понимаем, как все это работает. Я видел момент, по-моему, там было на тонкого, но что есть, то есть. Это невероятно раздражает, потому что в прошлый раз, когда мы сюда приезжали, многие решения тоже были не в нашу пользу.

Даже несмотря на победу, если честно, это оставляет чувство разочарования", — сказал Бернарду в интервью ITV Sport.