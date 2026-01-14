Хавбек «Пари НН» Майга о гражданстве РФ: «Не нужна виза, регистрация каждые три месяца. Очень скучаю по России, когда уезжаю. Сын тоже россиянин — Али Мамадуевич Майга»

— У вас же российский паспорт.
— С 2022 года, да.
— Как поменялась ваша жизнь?
— Все хорошо. Не нужна виза, не нужна регистрация на каждые три месяца. В аэропорту теперь не проверяют документы подолгу — раньше по часу смотрели паспорт, все долго. Благодарю Россию.
— Сдавали экзамен?
— Да. Но все прошло спокойно. Я уже знал русский хорошо. Мне задали несколько вопросов, я ответил на них. Спросили, например, что нравится в России.
— И что вы ответили?
— Люди поменялись. Стали более открытыми. Уже не смотрят на то, иностранец ты или нет. Важно, хороший ты человек или плохой. Культура отличная в России, еда. У меня вообще сейчас, когда уезжаю из России, очень скучаю по стране — быстрее бы назад. Тут друзья, семья.
— Вы так и «Матушка-земля» начнете петь.
«Евгения Онегина» я уже читал, когда вы попросили. Но петь — это больше к моему сыну. Он знает эту песню, любит ее.
— Как зовут сына?
— Али. В честь моего папы назвал. Сын тоже россиянин, и у меня спросили — буду ли вписывать сыну отчество. Вписали — Али Мамадуевич Майга. Очень умный мальчик, — сказал Майга.