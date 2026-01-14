Ричмонд
Хавбек «Пари НН» Майга о гражданстве РФ: «Не нужна виза, регистрация каждые три месяца. Очень скучаю по России, когда уезжаю. Сын тоже россиянин — Али Мамадуевич Майга»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга рассказал, что изменилось в его жизни после получения российского гражданства.

— У вас же российский паспорт.

— С 2022 года, да.

— Как поменялась ваша жизнь?

— Все хорошо. Не нужна виза, не нужна регистрация на каждые три месяца. В аэропорту теперь не проверяют документы подолгу — раньше по часу смотрели паспорт, все долго. Благодарю Россию.

— Сдавали экзамен?

— Да. Но все прошло спокойно. Я уже знал русский хорошо. Мне задали несколько вопросов, я ответил на них. Спросили, например, что нравится в России.

— И что вы ответили?

— Люди поменялись. Стали более открытыми. Уже не смотрят на то, иностранец ты или нет. Важно, хороший ты человек или плохой. Культура отличная в России, еда. У меня вообще сейчас, когда уезжаю из России, очень скучаю по стране — быстрее бы назад. Тут друзья, семья.

— Вы так и «Матушка-земля» начнете петь.

«Евгения Онегина» я уже читал, когда вы попросили. Но петь — это больше к моему сыну. Он знает эту песню, любит ее.

— Как зовут сына?

— Али. В честь моего папы назвал. Сын тоже россиянин, и у меня спросили — буду ли вписывать сыну отчество. Вписали — Али Мамадуевич Майга. Очень умный мальчик, — сказал Майга.