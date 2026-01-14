Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
13.01
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.05
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.00
П2
10.00
Футбол. Германия
20:30
Вольфсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.82
П2
4.13
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Пеп об отмене гола Семеньо «Ньюкаслу»: «Ман Сити» отреагировал должным образом, это сделает нас сильнее. Мы были на высоте и сделали первый шаг к финалу"

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался после победы над «Ньюкаслом» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

«Горожане» одержали победу со счетом 2:0. Гол Антуана Семеньо с углового на 63-й минуте не был засчитан из-за офсайда у Эрлинга Холанда, мешавшего игроку «Ньюкасла» в момент подачи, ВАР и арбитр Крис Кавана изучали повтор в течение 6 минут.

"Очень здорово, мы были на высоте. Это первый шаг к выходу в финал.

Мы знаем, что «Борнмут» проделал невероятную работу [с Семеньо], и каждый раз, когда мяч попадает к нему, он всегда оказывается в нужном месте".

О незасчитанном втором голе Семеньо.

«Четыре арбитра и ВАР не могли принять решение, они должны были обратиться к [главному] арбитру. Мы знаем, как это работает, это сделает нас сильнее. Мы отреагировали именно так, как должны были в этой ситуации. Это полуфинал. Мы прилагаем все усилия, чтобы выйти в финал. Мы станем сильнее», — сказал Гвардиола в эфире Sky Sports.