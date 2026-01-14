Пеп об отмене гола Семеньо «Ньюкаслу»: «Ман Сити» отреагировал должным образом, это сделает нас сильнее. Мы были на высоте и сделали первый шаг к финалу"

«Четыре арбитра и ВАР не могли принять решение, они должны были обратиться к [главному] арбитру. Мы знаем, как это работает, это сделает нас сильнее. Мы отреагировали именно так, как должны были в этой ситуации. Это полуфинал. Мы прилагаем все усилия, чтобы выйти в финал. Мы станем сильнее», — сказал Гвардиола в эфире Sky Sports.