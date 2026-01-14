Мостовой о словах Карседо про проект: «Лукавит. Все ради денег они делают»

— Карседо сказал, что приехал в «Спартак» не ради денег. Лукавит?
— Ну, конечно, лукавит. И тут же пришла информация, что у него зарплата чуть ли не выше, чем у Станковича. Конечно, лукавит.
— Ради чего еще приходить?
— Ну, конечно, елки-палки. Уезжать из Кипра, где команда играет в Лиге чемпионов, где солнце и море ради проекта….Ну, они все так приезжают ради проекта, а потом все уезжают.
— С чемоданом денег?
— Да, с багажом.
— Он, наверное, особо про «Спартак» ничего и не знал, ну, про проект «Спартака», ради которого приехал?
— Конечно, особенно ничего. Что они могут знать-то? Они слышали, конечно, команда большая, она с историей. Ясно, что когда информация приходит, то ты интересуешься: где, чего и как. Так что здесь можно посмеяться. Все ради денег они делают«, — сказал бывший футболист “Спартака”.