Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
13.01
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.05
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.00
П2
10.00
Футбол. Германия
20:30
Вольфсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.82
П2
4.15
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Артем Дзюба: «Здоров как бык. Лишних килограммов нет. Боролся с ними сразу после поездки в Осетию — пять набрал, там пироги нереальные»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, как провел зимний отпуск.

Источник: Спортс"

"Все хорошо, тьфу‑тьфу. Каждый раз знаешь, что все будет нормально, но все равно волнительно. Знаешь, что надо проскочить [медобследование] но все равно волнуешься. Здоров как бык. Отпуск проводил в основном за городом, с семьей, с друзьями, было весело.

Лишних килограммов у меня нет. Я боролся с ними сразу после поездки в Осетию: пять килограммов набрал. Но мы там из одного кабака в следующий перебирались, промежутков не было. Я вообще восхищен, что у местных нет лишнего веса. Там пироги просто нереальные, особенно с сыром", — сказал Дзюба.

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше