Хавбек «Балтиики Саусь назвал Сперцяна лучшим в РПЛ: “Такие футболисты нужны каждой команде”

«Для меня лучший игрок первой части сезона РПЛ — Сперцян. Хотел бы я видеть его в своей команде? Конечно, хотелось бы. Сперцян — хороший игрок, обладающий высоким уровнем исполнительского мастерства. Такие футболисты нужны каждой команде», — сказал Саусь.
В 18 матчах сезона РПЛ на счету Сперцяна 8 голов и 12 ассистов.
