Пеп об отмене гола Семеньо: «Уверен, завтра судья мне позвонит и объяснит, почему ВАР не вмешался в эпизодах с двумя пенальти в ноябрьском матче с “Ньюкаслом”

Гвардиола провел параллели с матчем 12-го тура АПЛ 22 ноября, когда «горожане» уступили «сорокам» в гостях (1:2).
"Я понимаю, почему здесь, в Премьер-лиге, в эпизоде с Шером ВАР ничего не сказал про пенальти. Я понимаю, почему в матче Премьер-лиги не было пенальти на Доку в моменте с Тиавом… Посмотрите, посмотрите.
В эпизоде со вторым голом [сегодня] линия была идеальной, [все решили] миллиметры. Я не понимаю этого, но я вполне уверен, что завтра судья мне позвонит и объяснит, почему ВАР не вмешался в те два пенальти здесь [на «Сент-Джеймс Парк»] при счете 0:0 [в ноябре].
И сегодня я вам говорю: посмотрите мою пресс-конференцию — я ничего не сказал после того матча с «Ньюкаслом». Но сегодня ВАР вмешался. В тот момент [в ноябре] я ждал назначения двух невероятных пенальти, и этого не произошло. Но это нормально. Мы знаем, как это работает, и это сделает нас сильнее", — сказал Гвардиола.