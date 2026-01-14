Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
13.01
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.05
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.00
П2
10.00
Футбол. Германия
20:30
Вольфсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.82
П2
4.13
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Пеп об отмене гола Семеньо: «Уверен, завтра судья мне позвонит и объяснит, почему ВАР не вмешался в эпизодах с двумя пенальти в ноябрьском матче с “Ньюкаслом”

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об отмене гола Антуана Семеньо в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Ньюкаслом» (2:0).

Источник: Спортс"

Гвардиола провел параллели с матчем 12-го тура АПЛ 22 ноября, когда «горожане» уступили «сорокам» в гостях (1:2).

"Я понимаю, почему здесь, в Премьер-лиге, в эпизоде с Шером ВАР ничего не сказал про пенальти. Я понимаю, почему в матче Премьер-лиги не было пенальти на Доку в моменте с Тиавом… Посмотрите, посмотрите.

В эпизоде со вторым голом [сегодня] линия была идеальной, [все решили] миллиметры. Я не понимаю этого, но я вполне уверен, что завтра судья мне позвонит и объяснит, почему ВАР не вмешался в те два пенальти здесь [на «Сент-Джеймс Парк»] при счете 0:0 [в ноябре].

И сегодня я вам говорю: посмотрите мою пресс-конференцию — я ничего не сказал после того матча с «Ньюкаслом». Но сегодня ВАР вмешался. В тот момент [в ноябре] я ждал назначения двух невероятных пенальти, и этого не произошло. Но это нормально. Мы знаем, как это работает, и это сделает нас сильнее", — сказал Гвардиола.