Пеп об отмене гола Семеньо: «Уверен, завтра судья мне позвонит и объяснит, почему ВАР не вмешался в эпизодах с двумя пенальти в ноябрьском матче с “Ньюкаслом”

И сегодня я вам говорю: посмотрите мою пресс-конференцию — я ничего не сказал после того матча с «Ньюкаслом». Но сегодня ВАР вмешался. В тот момент [в ноябре] я ждал назначения двух невероятных пенальти, и этого не произошло. Но это нормально. Мы знаем, как это работает, и это сделает нас сильнее", — сказал Гвардиола.