«Наполи» — «Парма». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

Игра пройдет на «Стадио Диего Армандо Марадона».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20:30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».
Таблица Серии А.
Статистика Серии А.
«Наполи» примет «Парму» в перенесенном матче 16-го тура Серии А.
Игра пройдет на «Стадио Диего Армандо Марадона».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20:30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».
Таблица Серии А.
Статистика Серии А.