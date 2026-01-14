Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
13.01
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.05
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.00
П2
10.00
Футбол. Германия
20:30
Вольфсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.82
П2
4.13
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Дзюба о «Локо»: «Будут говорить о чемпионстве. Но мы прекрасно понимаем, что быть в пятерке для них — очень хороший результат»

Экс-форвард «Локомотива» Артем Дзюба оценил перспективы красно-зеленых в текущем сезоне РПЛ.

Источник: Sports.Ru

После 18 туров «Локо» занимает в таблице 3-е место.

— В команде все меньше и меньше людей из той банды, которая вытаскивала «Локомотив» с 14‑го места.

— Они быстро все это забыли. Одно дело, когда ты подвисаешь, другое, когда все хорошо более‑менее. Они сейчас для себя очень высоко стоят, и сами это знают. В общественности они это никогда не признают, будут говорить о задачах, о чемпионстве. Но мы прекрасно понимаем, что быть в пятерке для них — очень хороший результат, — сказал нападающий «Акрона».

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше