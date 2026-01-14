Дзюба о «Локо»: «Будут говорить о чемпионстве. Но мы прекрасно понимаем, что быть в пятерке для них — очень хороший результат»

После 18 туров «Локо» занимает в таблице 3-е место.
— В команде все меньше и меньше людей из той банды, которая вытаскивала «Локомотив» с 14‑го места.
— Они быстро все это забыли. Одно дело, когда ты подвисаешь, другое, когда все хорошо более‑менее. Они сейчас для себя очень высоко стоят, и сами это знают. В общественности они это никогда не признают, будут говорить о задачах, о чемпионстве. Но мы прекрасно понимаем, что быть в пятерке для них — очень хороший результат, — сказал нападающий «Акрона».
