Футбол. Германия
13.01
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.05
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.33
X
4.90
П2
10.50
Футбол. Германия
20:30
Вольфсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.82
П2
4.40
Футбол. Германия
22:30
Кельн
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
10.50
X
6.89
П2
1.30
Футбол. Германия
22:30
Хоффенхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.05
П2
4.00
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.16
П2
4.30

«Кельн» — «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 22:30

«Кельн» примет «Баварию» в 17-м туре Бундеслиги.

Источник: Спортс"

Матч пройдет на «РейнЭнергиШтадион».

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 22:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.

Таблица Чемпионата Германии.

Статистика Чемпионата Германии.