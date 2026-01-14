«Кельн» — «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 22:30

Матч пройдет на «РейнЭнергиШтадион».
«Кельн» примет «Баварию» в 17-м туре Бундеслиги.
Матч пройдет на «РейнЭнергиШтадион».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 22:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.
Таблица Чемпионата Германии.
Статистика Чемпионата Германии.