Дзюба о теракте в Беслане: «Услышал важную мысль: это горе для всей страны, но мы об этом забыли. 1−3 сентября все празднуют, а нужно отдавать дань уважения детям-героям, спецназовцам»

— Было очень тяжело… До прихода туда Заур Эдуардович познакомил нас со своим другом — первым в моей жизни человеком, который разговаривает больше меня! Я был настолько восхищен… Незамолкающий человек с отличными шутками. Мы с ним всю дорогу смеялись, но, как только добрались [до школы], сразу накрыло. Было очень непросто сдержать слезы. Ты ощущаешь эту ауру… И когда видишь, насколько маленькими были детишки… Это просто кошмар, — сказал Дзюба.