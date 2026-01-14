Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.54
П2
11.50
Футбол. Германия
20:30
Вольфсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.80
П2
4.40
Футбол. Германия
22:30
Кельн
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
11.00
X
7.50
П2
1.30
Футбол. Германия
22:30
Хоффенхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.96
П2
4.00
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.94
П2
4.33
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
18.00

Дзюба о теракте в Беслане: «Услышал важную мысль: это горе для всей страны, но мы об этом забыли. 1−3 сентября все празднуют, а нужно отдавать дань уважения детям-героям, спецназовцам»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о поездке в Беслан.

Источник: Спортс"

— Вы с Тедеевым недавно ездили в Беслан. Какие впечатления?

— Потрясающая поездка. Давно ее запланировали. Собрались вшестером с друзьями — нас красиво встретили, Заур Эдуардович познакомил со своей семьей, родителями. Съездили на могилу его дедушки — 24 декабря ему исполнилось бы 100 лет… Он у него знаменитый! Большая личность для Осетии.

Если говорить конкретно про Беслан, место очень тяжелое… Мы обязательно хотели его посетить. Я там услышал важную мысль: трагедия, которая произошла, — горе для всех нас, для всей страны, но мы в какой-то момент об этом забыли, к сожалению. С 1 по 3 сентября все продолжают праздновать, а для них это тяжелейший момент…

Сами понимаете, нигде такого не было, чтобы столько детей погибло при теракте. А мы спокойно отмечаем начало учебного года. По большому счету вся Россия должна в эти дни как-то отдать дань уважения детям-героям, которые прошли через такой ад. Ребятам-спецназовцам, которые, не боясь пуль, шли спасать ребят… Такие вещи нельзя забывать.

— Когда посещаешь такие места, слезы наворачиваются?

— Было очень тяжело… До прихода туда Заур Эдуардович познакомил нас со своим другом — первым в моей жизни человеком, который разговаривает больше меня! Я был настолько восхищен… Незамолкающий человек с отличными шутками. Мы с ним всю дорогу смеялись, но, как только добрались [до школы], сразу накрыло. Было очень непросто сдержать слезы. Ты ощущаешь эту ауру… И когда видишь, насколько маленькими были детишки… Это просто кошмар, — сказал Дзюба.