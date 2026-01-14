МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Бывший футболист и главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов возглавил женскую команду «Енисея», сообщает в официальном Telegram-канале клуба.
Контракт Тарханова рассчитан до конца сезона-2026 года. В тренерский штаб «Енисея» также вошли Артем Баранов и Евгений Алексеев. По итогам минувшего сезона «Енисей» занял последнее место в турнирной таблице Суперлиги.
Тарханову 71 год. Он возглавлял ряд клубов России и СССР, включая столичные ЦСКА, «Торпедо», самарские «Крылья Советов», грозненский «Терек», краснодарскую «Кубань», подмосковные «Химки» и екатеринбургский «Урал», с которым в сезоне-2016/17 он дошел до финала Кубка России. Также «Тарханов» тренировал узбекский «Пахтакор», литовскую «Ветру», болгарскую «Славию» и армянский «Пюник».