Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.54
П2
11.50
Футбол. Германия
20:30
Вольфсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.80
П2
4.40
Футбол. Германия
22:30
Кельн
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
11.00
X
7.50
П2
1.30
Футбол. Германия
22:30
Хоффенхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.96
П2
4.00
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.94
П2
4.33
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
18.00

Тарханов возглавил женскую команду

Экс-игрок и тренер ПФК ЦСКА Тарханов возглавил женскую команду «Енисея».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Бывший футболист и главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов возглавил женскую команду «Енисея», сообщает в официальном Telegram-канале клуба.

Контракт Тарханова рассчитан до конца сезона-2026 года. В тренерский штаб «Енисея» также вошли Артем Баранов и Евгений Алексеев. По итогам минувшего сезона «Енисей» занял последнее место в турнирной таблице Суперлиги.

Тарханову 71 год. Он возглавлял ряд клубов России и СССР, включая столичные ЦСКА, «Торпедо», самарские «Крылья Советов», грозненский «Терек», краснодарскую «Кубань», подмосковные «Химки» и екатеринбургский «Урал», с которым в сезоне-2016/17 он дошел до финала Кубка России. Также «Тарханов» тренировал узбекский «Пахтакор», литовскую «Ветру», болгарскую «Славию» и армянский «Пюник».