Тарханов возглавил женскую команду

Тарханову 71 год. Он возглавлял ряд клубов России и СССР, включая столичные ЦСКА, «Торпедо», самарские «Крылья Советов», грозненский «Терек», краснодарскую «Кубань», подмосковные «Химки» и екатеринбургский «Урал», с которым в сезоне-2016/17 он дошел до финала Кубка России. Также «Тарханов» тренировал узбекский «Пахтакор», литовскую «Ветру», болгарскую «Славию» и армянский «Пюник».