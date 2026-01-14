Артем Дзюба: «Мне нравится выражение мусульман: “Наши женщины на улице спрятаны — но красивые дома”. А у нас женщина дома вся в мыле, но куда-то выходит — бомба! Зачем выкладывать

Бывали дискуссии с мужчинами, женщинами. Звучит вопрос: для чего женщинам выставлять свои фотографии на всеобщее обозрение? Слышу в ответ: почувствовать уверенность, чтобы меня похвалили. Это же абсурд! Тебе недостаточно твоего мужчины? Мне понравилось выражение мусульман, которые говорят: «Наши женщины на улице спрятаны — но красивые дома». А в нашей стране женщина дома вся в мыле, но надо куда-то выйти — вот это бомба! Мы забываем суть, ищем похвалу не там.