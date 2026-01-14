Ричмонд
Губерниев ответил Дзюбе: «Знают ли люди, кто он такой? Кто-то видел Артема в известных роликах, которые короче футбольных матчей»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» ответил на критику со стороны нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

Источник: Спорт-Экспресс

«Артем прекрасен! Я его искренне люблю. Был бы помоложе, может, меня бы это взволновало. А сейчас я сижу все утро и угораю. Спасибо Дзюбе за промоушен. Пока есть такая большая реклама, я не пропаду. Это очень здорово! Но давайте задумаемся, а сколько россиян вообще досматривало матчи с Дзюбой? Смотрели ли они их вообще. Знают ли люди, кто он такой? Зачастую кто-то видел Артема в известных роликах, которые короче футбольных матчей. Девчонки наверняка их смотрели до конца. Здесь можно ответить еще словами Жванецкого: “Давно ли я в футболе?” Я сколько работаю, столько времени это все слышу. Меня это сильно забавляет и радует, спасибо Артему», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Дзюба в интервью «СЭ» выразил недоумение в связи с тем, что Губерниев «обозревает 17 видов спорта». Также Дзюба заявил, что комментатор не разбирается в футболе.