Губерниев ответил Дзюбе: «Знают ли люди, кто он такой? Кто-то видел Артема в известных роликах, которые короче футбольных матчей»

«Артем прекрасен! Я его искренне люблю. Был бы помоложе, может, меня бы это взволновало. А сейчас я сижу все утро и угораю. Спасибо Дзюбе за промоушен. Пока есть такая большая реклама, я не пропаду. Это очень здорово! Но давайте задумаемся, а сколько россиян вообще досматривало матчи с Дзюбой? Смотрели ли они их вообще. Знают ли люди, кто он такой? Зачастую кто-то видел Артема в известных роликах, которые короче футбольных матчей. Девчонки наверняка их смотрели до конца. Здесь можно ответить еще словами Жванецкого: “Давно ли я в футболе?” Я сколько работаю, столько времени это все слышу. Меня это сильно забавляет и радует, спасибо Артему», — сказал Губерниев «СЭ».