Артем Дзюба: «Где такое видано, как у нас, чтобы Губерниев 17 видов спорта обозревал? Он футбол вообще не понимает, смотрел его 1 или 2 раза. Я тоже могу балет смотреть, но не понимаю нюансов»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба раскритиковал российских футбольных экспертов.

Источник: Sports

— В роли эксперта себя сейчас пробует Смолов. Как он тебе?

— Я мало смотрел. Что-то попадается в рилсах или еще где-то. Но к нему на программу приходят футбольные люди. Для меня открытие в последнее время — Паша Мамаев. Я его знаю с детства. Но даже на фоне экспертов, которые обсуждают Лигу чемпионов в студии, Паша просто профессор Гарварда или Оксфорда. Он говорит банальные вещи, но так грамотно! И это прям вау!

Хотим мы или нет, но мы смотрим на Запад. Музыку, фильмы мы чуть-чуть подворовываем с Запада, из Америки — это нормально. Если они делают лучше, почему мы не можем это использовать, но делать со своей изюминкой? Так и здесь, например, ведущие — Каррагер, Анри, Ширер. Они рассказывают вещи и подмечают нюансы, которые обывателю не сразу понятны, но интересны.

У нас что? Это же вообще… На сто процентов знаю, что наши эксперты, пока их пудрят перед эфиром, узнают счет матча. И говорят: «Хорошая боевая игра, все понятно». Абсолютно банальные вещи. Так и я могу. И рыбак с удочкой может так же. Это ни о чем!

Где такое видано, как у нас, чтобы Дима Губерниев 17 видов спорта обозревал?

— Так он главный обозреватель страны.

— О чем и говорю. Он футбол же вообще не понимает, смотрел его один или два раза. Я тоже могу на балет смотреть, но я не понимаю нюансов — в какой момент ошибка, а где нет, — сказал Дзюба.

