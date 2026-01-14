Дзюба об Овечкине: «Каждый его гол — бальзам на душу для нас всех. Саша — огромная легенда. Ждем, когда он побьет рекорд Гретцки по всем голам»

40-летний капитан «Вашингтона» забил 994 гола в НХЛ с учетом плей-офф. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 шайб).
«Саша — огромная легенда, большая звезда. Каждый его гол для нас всех — бальзам на душу. Поэтому ждем, когда он побьет рекорд Гретцки по всем голам, в регулярке и плей-офф, везде», — сказал Дзюба.
В этом сезоне на счету Овечкина 40 (20+20) очков за 47 матчей при полезности «плюс 3».
Фетисов об Овечкине: «У него множество рекордов — пусть играет и получает удовольствие. Он наверняка забьет 30 голов в этом году — это будет выдающимся результатом».