Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.70
П2
11.50
Футбол. Германия
20:30
Вольфсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.77
П2
4.36
Футбол. Германия
22:30
Кельн
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
10.75
X
7.50
П2
1.30
Футбол. Германия
22:30
Хоффенхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.02
П2
4.00
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.96
П2
4.36
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.00
П2
18.00

17-летнего футболиста застрелили в ходе протестов в Иране

Ребин Моради, выступавший за молодежную команду клуба «Сайпа», был убит в Тегеране.

Источник: РБК Спорт

Ребин Моради, 17-летний футболист молодежного состава иранского клуба «Сайпа», застрелен в ходе протестов в стране. Об этом сообщается на сайте правозащитной неправительственной организации Hengaw.

Отмечает, что Моради был убит в Тегеране.

Моради играл за «Сайпу» в Тегеранской молодежной лиге.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря, они начались из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Узнать точное количество человек, пострадавших или убитых в ходе протестов, на данный момент затруднительно, поскольку на всей территории страны отключили интернет и мобильную связь.

Согласно последним подтвержденным данным правозащитной организации Human Rights Activist News Agency (HRANA), при подавлении протестов к 12 января погибли 646 человек, в том числе 133 сотрудника служб безопасности, арестованы более 10 тыс. участников акций. Другая правозащитная организация, Iran Human Rights, сообщает о 648 погибших протестующих.