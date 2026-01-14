17-летнего футболиста застрелили в ходе протестов в Иране

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря, они начались из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Узнать точное количество человек, пострадавших или убитых в ходе протестов, на данный момент затруднительно, поскольку на всей территории страны отключили интернет и мобильную связь.