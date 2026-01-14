Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.57
П2
11.00
Футбол. Германия
20:30
Вольфсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.80
П2
4.40
Футбол. Германия
22:30
Кельн
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
11.00
X
7.50
П2
1.30
Футбол. Германия
22:30
Хоффенхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.98
П2
4.00
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.96
П2
4.37
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.00
П2
18.00

Дзюба об «Аноре»: «Катастрофа, ужас. Потерянные полтора часа жизни. Номинировать это на “Оскар” — просто смешно. Людям просто впаривают это. Я буду одним из тех, кто говорит правду»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба не согласен с вручением «Оскара» за фильм «Анора».

Источник: Спортс"

— Ты, кстати, следил за успехом «Аноры»? Там же наши Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.

— Да. Но, по-моему, это катастрофа. Прям ужас. Номинировать это на «Оскар» — просто смешно. Что в нем такого? Банальнейший сюжет. Да, Юра Борисов — замечательный актер, но там у него три слова. И играет какого-то быдлана. Даже армяне эти более харизматичные. По большому счету фильм вообще ни о чем. И это признают все наши мэтры, с кем ни поговоришь. Это не «Оскар». Даже не рядом!

— Кто-то считает, что это хорошее массовое кино.

— Да хватит! Людям просто впаривают это. Если фильм не очень, надо говорить, что это не очень. Если ты смотришь какой-то матч и матч говно, то не надо рассказывать, что он лучший. Я вот посмотрел «Анору» и знаю тысячу человек, которые просто плевались. Потому что это потерянные полтора часа жизни. Фильм ужасный! И когда нам рассказывают, что это шедевр… Нет, это не шедевр. И я буду одним из тех, кто говорит правду.

— Почему герой Юры Борисова — быдлан? Он же, наоборот, хорошего русского парня играет.

— Да, но он там два-три слова за весь фильм промычал и не раскрылся как актер. Он намного круче в других картинах. После этого я посмотрел с Юрой Борисовым, наверное, фильмов пять, где он был намного разностороннее и интереснее, — сказал Дзюба.