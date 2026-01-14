Губерниев о критике от Дзюбы: «Сколько россиян досматривало матчи с Артемом? Знают ли они, кто он такой? Его видели в известных роликах — девчонки наверняка их смотрели до конца»

Ранее нападающий «Акрона» заявил: «Где такое видано, как у нас, чтобы Губерниев 17 видов спорта обозревал? Он футбол вообще не понимает, смотрел его 1 или 2 раза. Я тоже могу балет смотреть, но не понимаю нюансов».
"Артем прекрасен! Я его искренне люблю. Был бы помоложе, может, меня бы это взволновало. А сейчас я сижу все утро и угораю. Спасибо Дзюбе за промоушен. Пока есть такая большая реклама, я не пропаду. Это очень здорово!
Но давайте задумаемся, а сколько россиян вообще досматривало матчи с Дзюбой? Смотрели ли они их вообще. Знают ли люди, кто он такой? Зачастую кто-то видел Артема в известных роликах, которые короче футбольных матчей. Девчонки наверняка их смотрели до конца.
Здесь можно ответить еще словами Жванецкого: «Давно ли я в футболе?» Я сколько работаю, столько времени это все слышу. Меня это сильно забавляет и радует, спасибо Артему", — сказал Губерниев.