Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.70
П2
11.50
Футбол. Германия
20:30
Вольфсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.77
П2
4.36
Футбол. Германия
22:30
Кельн
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
11.00
X
7.50
П2
1.30
Футбол. Германия
22:30
Хоффенхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.02
П2
4.00
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.96
П2
4.40
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.00
П2
18.00

Губерниев о критике от Дзюбы: «Сколько россиян досматривало матчи с Артемом? Знают ли они, кто он такой? Его видели в известных роликах — девчонки наверняка их смотрели до конца»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на критику со стороны Артема Дзюбы.

Источник: Sports

Ранее нападающий «Акрона» заявил: «Где такое видано, как у нас, чтобы Губерниев 17 видов спорта обозревал? Он футбол вообще не понимает, смотрел его 1 или 2 раза. Я тоже могу балет смотреть, но не понимаю нюансов».

"Артем прекрасен! Я его искренне люблю. Был бы помоложе, может, меня бы это взволновало. А сейчас я сижу все утро и угораю. Спасибо Дзюбе за промоушен. Пока есть такая большая реклама, я не пропаду. Это очень здорово!

Но давайте задумаемся, а сколько россиян вообще досматривало матчи с Дзюбой? Смотрели ли они их вообще. Знают ли люди, кто он такой? Зачастую кто-то видел Артема в известных роликах, которые короче футбольных матчей. Девчонки наверняка их смотрели до конца.

Здесь можно ответить еще словами Жванецкого: «Давно ли я в футболе?» Я сколько работаю, столько времени это все слышу. Меня это сильно забавляет и радует, спасибо Артему", — сказал Губерниев.