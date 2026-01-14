Дзюба о фильмах про бандитов: «Мы хорошо их снимаем — отчасти потому, что это правда. Кто из нас не хотел бы такой братвой ходить, быть крутыми? Все пацаны мечтали о своей бригаде»

— «Брат» и «Брат-2» — лучшие российские фильмы?
— Это, наверное, вкусовщина, но то, что они стали культовыми, — сто процентов. Как и «Бригада», «Бумер» — кому-то они нравятся, кому-то нет, но точно каждый россиянин их смотрел.
— Все перечисленное — бандитская история. Что думаешь про их влияние на людей?
— Мы хорошо снимаем такие фильмы. И военные тоже. Отчасти потому, что это правда — так ведь все было на самом деле. В то время ты либо шел по такому пути, либо мог вообще исчезнуть. Историю нужно помнить. Хорошо, что нам это показывают без приукрашивания. Это сейчас у тебя есть выбор — можешь стать кем угодно. А тогда очень мало было вариантов, особенно если ты из глубинки. Куда-то вырваться было очень тяжело. Поэтому это хорошие фильмы, которые многое показывают.
Понятно, что образ героев выстроен так, что мы им сопереживаем. Но по большому счету кто из нас не хотел бы такой братвой ходить, быть крутыми? Мне кажется, все пацаны в детстве мечтали о своей банде, бригаде.
— Кто из «Бригады» тебе ближе всех?
— Саша Белый, конечно! Такой вожак, с крутыми ребятами. Но каждый должен быть самим собой. Можно примерять на себя роль кого угодно, но круто, когда ты занимаешь свое место, — сказал Дзюба.
Дзюба об «Аноре»: «Катастрофа, ужас. Потерянные полтора часа жизни. Номинировать это на “Оскар” — просто смешно. Людям просто впаривают это. Я буду одним из тех, кто говорит правду».