Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.45
П2
10.50
Футбол. Германия
20:30
Вольфсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.73
П2
4.24
Футбол. Германия
22:30
Кельн
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
10.75
X
7.50
П2
1.30
Футбол. Германия
22:30
Хоффенхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.03
П2
4.00
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.96
П2
4.40
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.00
П2
18.00

«Дзюба и Роналду тоже не забивают пенальти. Не попал и не попал». Агент Захаряна о промахе игрока в ⅛ Кубка Испании

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы Арсена Захаряна, прокомментировал промах игрока с пенальти в матче Кубка Испании.

«Реал Сосьедад» победил «Осасуну» (2:2, 4:3 по пенальти) в игре ⅛ финала. Российский хавбек отправил мяч выше ворот в послематчевой серии.

— Расстроен ли Арсен, что не забил? На него влияет ситуация, что он мало играет?

— Пенальти — это лотерея. Не попал и не попал, не все забивают пенальти. Дзюба и Роналду тоже не забивают пенальти, и что делать? «Реал Сосьедад» прошел дальше, все нормально, работаем. Надо смотреть на то, как он играл, а не на то, забил он пенальти или нет. Играл он хорошо.

Психологически Арсен чувствует себя нормально. Все хорошо, все бывает, — сказал Голубин.

Агент Захаряна опроверг возможный уход в аренду из «Сосьедада»: «Я каждый чих буду комментировать, что ли?».