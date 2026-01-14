«Дзюба и Роналду тоже не забивают пенальти. Не попал и не попал». Агент Захаряна о промахе игрока в ⅛ Кубка Испании

«Реал Сосьедад» победил «Осасуну» (2:2, 4:3 по пенальти) в игре ⅛ финала. Российский хавбек отправил мяч выше ворот в послематчевой серии.
— Расстроен ли Арсен, что не забил? На него влияет ситуация, что он мало играет?
— Пенальти — это лотерея. Не попал и не попал, не все забивают пенальти. Дзюба и Роналду тоже не забивают пенальти, и что делать? «Реал Сосьедад» прошел дальше, все нормально, работаем. Надо смотреть на то, как он играл, а не на то, забил он пенальти или нет. Играл он хорошо.
Психологически Арсен чувствует себя нормально. Все хорошо, все бывает, — сказал Голубин.
Агент Захаряна опроверг возможный уход в аренду из «Сосьедада»: «Я каждый чих буду комментировать, что ли?».