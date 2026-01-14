«Дзюба и Роналду тоже не забивают пенальти. Не попал и не попал». Агент Захаряна о промахе игрока в ⅛ Кубка Испании

— Пенальти — это лотерея. Не попал и не попал, не все забивают пенальти. Дзюба и Роналду тоже не забивают пенальти, и что делать? «Реал Сосьедад» прошел дальше, все нормально, работаем. Надо смотреть на то, как он играл, а не на то, забил он пенальти или нет. Играл он хорошо.