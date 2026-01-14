Дзюба про Жириновского: «При жизни его считали шутом или клоуном, а сейчас осознали, насколько великим он был и как видел все далеко наперед. Сейчас им все восхищаются»

— Еще одно тяжелое место в Осетии — место гибели Сергея Бодрова. Расскажи, что этот человек для тебя значит.
— Мы ездили по горам, там нам показывали, как сошел этот ледник… Заехали в то место, где предположительно съемочная группа была заживо погребена.
Бодров вообще для всех нас культовый актер из-за фильмов «Брат» и «Брат-2». Мудрый человек. Его цитаты, как сейчас у Жириновского, про которого при жизни думали, что он не совсем здоров, какой-то шут или клоун… А сейчас осознали, насколько великим он был и как видел все далеко наперед.
Сейчас им все восхищаются. Так и Бодров, мне кажется, опередил свое время. И такое несчастье. Надо же так… Ледник раз в 20−30 лет сходит, и именно с ними это случилось. Значит, Бог его забрал к себе пораньше, — сказал Дзюба.