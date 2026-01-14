Дзюба про Жириновского: «При жизни его считали шутом или клоуном, а сейчас осознали, насколько великим он был и как видел все далеко наперед. Сейчас им все восхищаются»

Сейчас им все восхищаются. Так и Бодров, мне кажется, опередил свое время. И такое несчастье. Надо же так… Ледник раз в 20−30 лет сходит, и именно с ними это случилось. Значит, Бог его забрал к себе пораньше, — сказал Дзюба.