Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.45
П2
10.50
Футбол. Германия
20:30
Вольфсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.73
П2
4.24
Футбол. Германия
22:30
Кельн
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
10.75
X
7.50
П2
1.30
Футбол. Германия
22:30
Хоффенхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.03
П2
4.00
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.96
П2
4.40
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.00
П2
18.00

Дзюба про Жириновского: «При жизни его считали шутом или клоуном, а сейчас осознали, насколько великим он был и как видел все далеко наперед. Сейчас им все восхищаются»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о посещении места гибели актера и режиссера Сергея Бодрова.

Источник: Спортс"

— Еще одно тяжелое место в Осетии — место гибели Сергея Бодрова. Расскажи, что этот человек для тебя значит.

— Мы ездили по горам, там нам показывали, как сошел этот ледник… Заехали в то место, где предположительно съемочная группа была заживо погребена.

Бодров вообще для всех нас культовый актер из-за фильмов «Брат» и «Брат-2». Мудрый человек. Его цитаты, как сейчас у Жириновского, про которого при жизни думали, что он не совсем здоров, какой-то шут или клоун… А сейчас осознали, насколько великим он был и как видел все далеко наперед.

Сейчас им все восхищаются. Так и Бодров, мне кажется, опередил свое время. И такое несчастье. Надо же так… Ледник раз в 20−30 лет сходит, и именно с ними это случилось. Значит, Бог его забрал к себе пораньше, — сказал Дзюба.