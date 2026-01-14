Дзюба о возвращении в сборную: «Когда Гольдман сказал, что Карпин со мной свяжется, я ответил: “Закусывай”. После разговора с тренером час в одну точку смотрел и думал: “Мне это снится?&rdquo

Не ожидал, что это когда-то произойдет. Так что ответственности стало больше, когда мы приблизились к самой игре. Я знал, что Гренада — не самая сильная сборная, но, когда увидел, что все игроки там здоровые — под два метра, подумал: «Ну, почему не Бруней?! Почему не эти мои малыши?» Им бы я и десять мог забить! А тут такие здоровые… В общем, в тот момент понял, что будет непросто.