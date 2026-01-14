Ричмонд
Дзюба о возвращении в сборную: «Когда Гольдман сказал, что Карпин со мной свяжется, я ответил: “Закусывай”. После разговора с тренером час в одну точку смотрел и думал: “Мне это снится?&rdquo

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о возвращении в сборную России в 2025 году.

Источник: Спортс"

В марте прошлого года Дзюба сыграл в товарищеском матче против сборной Гренады (5:0), в котором забил 31-й гол за сборную и установил новый рекорд по количеству мячей за национальную команду, опередив Александра Кержакова.

— Год назад мог представить, что побьешь рекорд сборной России по голам?

— До последнего в это не верил. Тут надо отдать должное Леониду Гольдману (представитель Дзюбы — Спортс«“). Это его заслуга. В нашем окружении мы думали, что он с ума сошел — место в Кащенко подбирали. Но он был уверен, что рекорд возможен. Так и вышло. Хотя я сам чуть не накосячил! За день до вызова выступил на эмоциях, чего не надо было делать.

Для меня приглашение в сборную стало шоком. Когда Леонид мне позвонил и сказал, что скоро со мной должен связаться Карпин, я ответил: «Закусывай. Опять начал выпивать с утра?» Он говорит: «Трубку возьми, если позвонит». Когда набрал Валерий Георгиевич и спросил, хочу ли я в сборную, это было даже забавно. Хочу? Естественно, хочу! После того как с ним поговорили, я просто час в одну точку смотрел и думал: «Мне это снится?».

Не ожидал, что это когда-то произойдет. Так что ответственности стало больше, когда мы приблизились к самой игре. Я знал, что Гренада — не самая сильная сборная, но, когда увидел, что все игроки там здоровые — под два метра, подумал: «Ну, почему не Бруней?! Почему не эти мои малыши?» Им бы я и десять мог забить! А тут такие здоровые… В общем, в тот момент понял, что будет непросто.

— Как отмечал рекорд?

— На самом деле, спокойно. После матча уже было поздно. Много заведений позакрывались. Мы поехали в караоке-клуб — там вообще никого не было. Посидели с родителями и друзьями. Многие пришли на игру; мне кажется, половина стадиона «Динамо» в тот вечер — это мои знакомые и родственники. Этот груз ответственности давил: все же ждут рекорда! Слава богу, с великолепной передачи Батракова получилось забить. Я был очень рад, что это свершилось.

— Режим на вечеринке нарушали?

— Нет, я же утром вернулся в расположение сборной, там у нас было собрание, тренировка. А потом мы поехали в музей. Поэтому все было спокойно, — сказал Дзюба.