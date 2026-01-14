Дзюба про мяч Jogel: «Ужасный — как будто волейбольный! Он очень специфический и легкий, в финале Кубка России штрафные километров за 20 улетали!»

— Он очень легкий. Даже когда был финал Кубка России последний, там все штрафные километров за двадцать улетали! Мяч очень специфический и легкий по сравнению с другими. Тяжело было к этому привыкнуть. Еще на разминке понял, что что-то не то. Помню, подавал Лечи Садулаев, я выпрыгиваю, чтобы пробить, а мяч просто виляет в сторону.