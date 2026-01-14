Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
0
:
Парма
0
Все коэффициенты
П1
1.33
X
12.00
П2
38.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Вольфсбург
0
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.45
П2
4.81
Футбол. Германия
22:30
Кельн
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
11.00
X
7.75
П2
1.30
Футбол. Германия
22:30
Хоффенхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.04
П2
4.00
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.94
П2
4.50
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
18.00

Дзюба про мяч Jogel: «Ужасный — как будто волейбольный! Он очень специфический и легкий, в финале Кубка России штрафные километров за 20 улетали!»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался об игре мячом российской фирмы Jogel в матче за сборную России.

Источник: Спортс"

В марте прошлого года Дзюба сыграл в BetBoom товарищеском матче против сборной Гренады (5:0), в котором забил 31-й гол за сборную и установил новый рекорд по количеству мячей за национальную команду, опередив Александра Кержакова.

— Когда матч начался… Прочувствовал этот мяч мой «любимый». Ужасный Jogel — как будто волейбольный!

— А что с ним не так?

— Он очень легкий. Даже когда был финал Кубка России последний, там все штрафные километров за двадцать улетали! Мяч очень специфический и легкий по сравнению с другими. Тяжело было к этому привыкнуть. Еще на разминке понял, что что-то не то. Помню, подавал Лечи Садулаев, я выпрыгиваю, чтобы пробить, а мяч просто виляет в сторону.

Но, знаете, на самом деле, мне повезло, что на поле меня ребята очень поддерживали и этот рекорд удалось установить. Я до сих пор в ужасе думаю: «А если бы не забил? Вот это было бы…».

— А что бы было, если бы реально не забил?

— Не знаю… Но, наверное, сыграл бы во втором матче, — сказал Дзюба.