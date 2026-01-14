Дзюба про мяч Jogel: «Ужасный — как будто волейбольный! Он очень специфический и легкий, в финале Кубка России штрафные километров за 20 улетали!»

В марте прошлого года Дзюба сыграл в BetBoom товарищеском матче против сборной Гренады (5:0), в котором забил 31-й гол за сборную и установил новый рекорд по количеству мячей за национальную команду, опередив Александра Кержакова.
— Когда матч начался… Прочувствовал этот мяч мой «любимый». Ужасный Jogel — как будто волейбольный!
— А что с ним не так?
— Он очень легкий. Даже когда был финал Кубка России последний, там все штрафные километров за двадцать улетали! Мяч очень специфический и легкий по сравнению с другими. Тяжело было к этому привыкнуть. Еще на разминке понял, что что-то не то. Помню, подавал Лечи Садулаев, я выпрыгиваю, чтобы пробить, а мяч просто виляет в сторону.
Но, знаете, на самом деле, мне повезло, что на поле меня ребята очень поддерживали и этот рекорд удалось установить. Я до сих пор в ужасе думаю: «А если бы не забил? Вот это было бы…».
— А что бы было, если бы реально не забил?
— Не знаю… Но, наверное, сыграл бы во втором матче, — сказал Дзюба.