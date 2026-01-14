Ричмонд
Анри — лучший трансфер в истории АПЛ по версии ESPN. Салах — 2-й, Азар — 5-й, Роналду — 7-й

ESPN составил список лучших трансферов в истории АПЛ.

Источник: Спортс"

При создании рейтинга, включающего 50 сделок, использовались следующие критерии: футболист должен был уже играть за основу другой команды (переходы из академии не считаются), сделка должна заключена на постоянной основе (то есть без учета аренд), достижения игрока в других клубах не учитываются.

В двадцатку лучших трансферов попали:

20. Давид Сильва, из «Валенсии» в «Манчестер Сити» за 28,8 млн евро в сезоне-2010/11.

19. Клод Макелеле, из «Реала» в «Челси» за 20 млн евро в сезоне-2003/04.

18. Вирджил ван Дейк, из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 84,7 млн евро в сезоне-2017/18.

17. Рио Фердинанд, из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед» за 46 млн евро в сезоне-2002/03.

16. Родри, из «Атлетико» в «Манчестер Сити» за 70 млн евро в сезоне-2019/20.

15. Кевин де Брюйне, из «Вольфсбурга» в «Манчестер Сити» за 76 млн евро в сезоне-2015/16.

14. Деннис Бергкамп, из «Интера» в «Арсенал» за 11,3 млн евро в сезоне-1995/96.

13. Дидье Дрогба, из «Марселя» в «Челси» за 38,5 млн евро в сезоне-2004/05.

12. Рой Кин, из «Ноттингем Форест» в «Манчестер Юнайтед» за 4,4 млн евро в сезоне-1993/94.

11. Уэйн Руни, из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» за 37 млн евро в сезоне-2004/05.

10. Эрик Кантона, из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед» за 1,8 млн евро в сезоне-1992/93.

9. Алан Ширер, из «Саутгемптона» в «Блэкберн» за 4,5 млн евро в сезоне-1992/93.

8. Эрлинг Холанд, из «Боруссии» Дортмунд в «Манчестер Сити» за 60 млн евро в сезоне-2022/23.

7. Криштиану Роналду, из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» за 19 млн евро в сезоне-2003/04.

6. Патрик Виейра, из «Милана» в «Арсенал» за 5,4 млн евро в сезоне-1996/97.

5. Эден Азар, из «Лилля» в «Челси» за 35 млн евро в сезоне-2012/13.

4. Фрэнк Лэмпард, из «Вест Хэма» в «Челси» за 16 млн евро в сезоне-2001/02.

3. Серхио Агуэро, из «Атлетико» в «Манчестер Сити» за 40 млн евро в сезоне-2011/12.

2. Мохамед Салах, из «Ромы» в «Ливерпуль» за 42 млн евро в сезоне-2017/18.

1. Тьерри Анри, из «Ювентуса» в «Арсенал» за 16,1 млн евро в сезоне-1999/2000.