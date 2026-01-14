Дзюба об игре в кино: «Хотел бы сыграть варяга или викинга. Меня часто зовут, в том числе на главные роли — чуть ли не фильм готовы под меня делать! Но футбол победил»

— Такие мысли были, если честно. Особенно в период, когда не понимал, продолжу карьеру или нет. Думал попробовать пойти в кино. Меня часто зовут, очень много предложений, в том числе на главные роли. Чуть ли не целый фильм готовы под меня делать! И это был бы интересный опыт. Я даже готовился к нему. Но футбол победил, скажем так. Опять же не без участия Леонида Гольдмана (агент Дзюбы — Спортс«“), который до последнего не сдавался и нашел вариант с “Акроном”. Я-то уже, честно говоря, смотрел в сторону кинематографа.