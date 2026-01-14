Ричмонд
Дзюба об игре в кино: «Хотел бы сыграть варяга или викинга. Меня часто зовут, в том числе на главные роли — чуть ли не фильм готовы под меня делать! Но футбол победил»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, какую роль хотел бы сыграть в кино.

Источник: Спортс"

— Ты и сам снимался в кино в эпизодических ролях. Есть ли желание развиваться в этом направлении дальше?

— Такие мысли были, если честно. Особенно в период, когда не понимал, продолжу карьеру или нет. Думал попробовать пойти в кино. Меня часто зовут, очень много предложений, в том числе на главные роли. Чуть ли не целый фильм готовы под меня делать! И это был бы интересный опыт. Я даже готовился к нему. Но футбол победил, скажем так. Опять же не без участия Леонида Гольдмана (агент Дзюбы — Спортс«“), который до последнего не сдавался и нашел вариант с “Акроном”. Я-то уже, честно говоря, смотрел в сторону кинематографа.

— А не думаешь, что актерскому мастерству нужно учиться?

— Я так думал. Но мой ближайший друг из актерской среды Максим Лагашкин говорит, что можно и без образования специального обойтись по большому счету. Какие-то нюансы, наверное, стоит шлифовать, но в целом, он говорит, можно сниматься без образования. Хотя мне кажется, что надо каким-то азам обучиться все равно.

— Есть роль мечты?

— Я бы хотел сыграть какого-нибудь варяга или викинга. Чтобы было побольше драк с мечами. Люблю все историческое с драками! Я бы хотел захватить что-нибудь… Константинополь или еще что-то, — сказал Дзюба.