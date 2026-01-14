Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Наполи
0
:
Парма
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
1.95
П2
23.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Вольфсбург
1
:
Санкт-Паули
1
Все коэффициенты
П1
3.95
X
1.57
П2
7.40
Футбол. Германия
22:30
Кельн
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
10.50
X
7.50
П2
1.30
Футбол. Германия
22:30
Хоффенхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.04
П2
4.00
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.03
П2
4.70
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.00
П2
18.00

Президент «Аль-Иттихада» о Месси: «Я бы предложил ему контракт с любой зарплатой, даже пожизненно. У нас был бы лучший игрок в истории футбола, праздновали бы победу до старта чемпионата»

Президент саудовского «Аль-Иттихада» рассказал, что по-прежнему мечтает подписать Лионеля Месси.

Источник: Спортс"

Анмар Аль-Хайли напомнил о предложении, которые было сделано форварду «Интер Майми» после его ухода из «ПСЖ» в 2023 году.

"Я предложил Месси 1,4 миллиарда евро. Он отказался от такого высокого предложения ради своей семьи, несмотря на то, что убедил их.

Я бы предложил ему контракт, по которому он мог бы зарабатывать столько, сколько захочет. Столько времени, сколько он захочет, даже пожизненно.

Мы бы праздновали победу в чемпионате еще до начала матчей, потому что у нас был бы лучший игрок в истории футбола", — заявил Аль-Хайли.