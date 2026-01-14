Президент «Аль-Иттихада» о Месси: «Я бы предложил ему контракт с любой зарплатой, даже пожизненно. У нас был бы лучший игрок в истории футбола, праздновали бы победу до старта чемпионата»

Анмар Аль-Хайли напомнил о предложении, которые было сделано форварду «Интер Майми» после его ухода из «ПСЖ» в 2023 году.
"Я предложил Месси 1,4 миллиарда евро. Он отказался от такого высокого предложения ради своей семьи, несмотря на то, что убедил их.
Я бы предложил ему контракт, по которому он мог бы зарабатывать столько, сколько захочет. Столько времени, сколько он захочет, даже пожизненно.
Мы бы праздновали победу в чемпионате еще до начала матчей, потому что у нас был бы лучший игрок в истории футбола", — заявил Аль-Хайли.