Слот о сезоне «Ливерпуля»: «28 предматчевых установок из 30 я мог бы выбросить в мусорку. Только пару раз команды играли как раньше — “Арсенал” был одной из них»

В понедельник «красные» дома обыграли «Барнсли» (4:1) в 3-м раунде Кубка Англии.
«Их игровой план был очень похож на планы многих команд, которые приезжают на “Энфилд”. Сколько игр мы сыграли в этом сезоне? Наверное, около 30? Думаю, 28 из моих предматчевых установок я мог бы просто выбросить в мусорку.
Полагаю, только один или два раза команда делала то же самое, что и за 20 недель до этого. «Арсенал» был одной из них, они просто играли против нас так, как мы привыкли.
Но «Барнсли» всегда играет по схеме 4−3−3, а сегодня решил играть пятеркой, что я вполне понимаю. Я бы тоже так сделал, если бы был их тренером", — заявил Слот.